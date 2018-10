I giovani e il lavoro in un convegno delle Acli. Un successo di presenze per l’iniziativa di orientamento organizzata ieri a Cesano Maderno.

Promosso dai circoli Acli di Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Lazzate, Limbiate, Misinto e Seveso, ieri mattina l’auditorium Disarò di Cesano ha ospitato un convegno dal titolo “Da grande farò… Come scegliere i percorsi formativi e di orientamento al lavoro”.

Esperti del settore in cattedra

I ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e i loro genitori , circa 200 i presenti in sala, hanno potuto ascoltare i consigli di esperti del settore e porre loro domande. Un’occasione preziosa per districarsi nelle scelte sul futuro. Sono intervenuti Barbara Riva, direttore generale di Afol Monza Brianza, Agenzia per l’orientamento, la formazione e il lavoro della Provincia di Monza e della Brianza; Elvio Mauri, direttore generale di Fondimpresa, il fondo per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil e Giovanni Barzaghi, Presidente di Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza.

Il convegno è stato anticipato da una serie di incontri con scuole, associazioni e agenzie educative.