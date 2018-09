Dopo il secondo furto al centro anziani di Binzago di Cesano, Codacons chiede le telecamere.

Furto al centro anziani di Cesano, Codacons chiede le telecamere

Il centro anziani di Binzago di Cesano è stato di nuovo oggetto di atti vandalici e di furti . Nella notte tra domenica e lunedì i malviventi hanno rotto una finestra e hanno scassinato un cassetto che conteneva i ricavi del bar, non più di cinquanta euro in monete e banconote di piccolo taglio. Dopo l’ennesimo furto al centro anziani, Codacons chiederà le telecamere.

Codacons invierà una diffida al Comune

Codacons invierà una diffida al Comune di Cesano chiedendo un aumento dei controlli nella zona, nonché l’installazione di telecamere di sorveglianza nell’area adiacente alla struttura, in modo da facilitare l’identificazione di eventuali malviventi e attribuire loro la giusta punizione.

“Il centro anziani va tutelato”

“Siamo di fronte – così l’associazione in una nota ufficiale – a una situazione che necessita di una subitanea soluzione, quantomeno per prevenire futuri furti e disagi. La struttura infatti costituisce una risorsa per la comunità della zona e pertanto deve essere tutelata. Le autorità devono dunque intervenite per porre fine al problema”.