Il “Coro Città di Desio” in trasferta in Russia

Un viaggio in cui il “Coro Città di Desio” ha regalato tre emozionanti concerti. “È stata una settimana intensa, ma abbiamo fatto anche un po’ i turisti” ha commentato il direttore Enrico Balestreri. I coristi hanno cantato a Mosca e a San Pietroburgo. “È stato bello per tutti perché in Russia c’è un legame forte con la musica sacra, ma le sonorità sono differenti dalle nostre. Cantare ha avuto una dimensione diversa”. Un’esperienza importante che ha sicuramente arricchito tutti i partecipanti.

