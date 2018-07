Lo chiamano il “parroco della gioia”, diventato famoso in tutta Italia per la hit dei Ricchi e Poveri “Mamma Maria” cantata al termine dei matrimoni. Don Bruno Maggioni, ex parroco di Limbiate, è tra gli ospiti della Festa dello sportivo organizzata dall’Inter club di Calò.

Domani, lunedì, celebrerà la messa

E’ atteso per domani, lunedì, alle 18,30. Celebrerà la messa seguita, alle 21, dal concerto della fanfara degli Alpini di Asso e, alle 23, dall’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi.

Riavvolgendo il nastro, la festa è partita venerdì con l’apertura della cucina – con servizio ristorante, bar e pizzeria – attiva poi per l’intero fine settimana e fino a domani.

Oggi la festa parte fin dal mattino

Oggi, domenica, la giornata è ricca. In mattinata, a partire dalle 9, sono attesi al Centro sportivo i motociclisti in sella alle Harley Davidson, pronti per il motogiro della Brianza. In serata, le note rock della Pumpkins Cage Rock Band.

Accanto a don Bruno, gli interisti della frazione hanno accolto altri graditi ospiti: i giornalisti Lapo De Carlo e Giulio Mola, l’ex arbitro Angelo Bonfrisco, i calciatori del Renate e tanti altri ancora.

L’intero ricavato della manifestazione andrà a sostenere le scuole dell’infanzia del territorio, come d’abitudine ormai dei tifosi nerazzurri dal grande cuore.