Una mostra dedicata al logo che accompagnerà il Giornale di Carate per tutto il 2019, anno del suo ventennale. Sarà allestita domani, sabato 8 agosto, all’interno della redazione di corso Libertà 16 a Carate Brianza.

Mostra e votazioni

Domani, in occasione della Festa dei Commercianti di Carate, la redazione aprirà al pubblico dalle 8,30 alle 12,30. All’interno sarà allestita la mostra con i loghi ideati dagli studenti di 3^G del liceo artistico “Modigliani” di Giussano e di 5^S del liceo artistico “Gandhi” di Besana. Saranno il caporedattore Maurizio Colombo e il responsabile della redazione Marcello Fumagalli ad accogliere i visitatori ai quali spetterà l’importante compito di votare il progetto grafico preferito tra i trentotto realizzati. Quest’ultimo accompagnerà tutte le uscite del Giornale di Carate del 2019.

Chi vincerà?

Lo sapremo solo a fine anno. Dopo il voto di una giuria tecnica, formata dal direttore e dai redattori della redazione, unito alle preferenze espresse dai nostri lettori. Si, perché ogni settimana pubblicheremo un tagliando sul giornale: basterà compilarlo, indicando il nome e il numero del logo preferito, e consegnarlo in redazione a Carate, entro il 21 dicembre.

Non solo, per chi ha confidenza con i social network, abbiamo caricato tutti i loghi in un “Album Facebook” sulla pagina ufficiale del nostro portale brianzolo, Giornale di Monza e Provincia. (PER VEDERLI CLICCA QUI).

Il termine ultimo per esprimere la propria preferenza è sempre il 21 dicembre. Data dopo la quale sommeremo i voti raccolti per decretare l’elaborato grafico che apparirà sulla prima pagina del 52 uscite del 2019. Cosa state aspettando, VOTATE!