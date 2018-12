Il libro solidale ideato e finanziato dalla famiglia Fontana è stato tra i protagonisti di un servizio di “Striscia la Notizia” andato in onda giovedì sera.

Solidarietà in onda

Anche il tg satirico di Canale5 “Striscia la Notizia” ha puntato i riflettori su una splendida realtà solidale come quella dell’Associazione Veronica Sacchi, che dal 2001 porta la clownterapia in ospedali, centri per disabili, case di riposo e carceri. Giovedì sera, il programma di Antonio Ricci ha dedicato a fondatori e volontari un servizio, concluso con l’invito a sostenerne la fondamentale attività. Come? Acquistando il libro “Questa è una storia d’amore”, nato dal desiderio di Luigi Fontana, amministratore delegato di Fontana Gruppo, e della moglie Patrizia, di aiutare cinque onlus. “Questa è una storia d’amore” racconta di loro e per loro, “affinché tutti possano conoscere splendide esperienze colme di ottimismo, fiducia, fede, speranza”, commentano Patrizia e Luigi Fontana (donazione minima 20 euro).

Cinque associazioni nel cuore

Accanto all’Associazione Veronica Sacchi, i fondi raccolti con la vendita del libro sosterranno altre quattro realtà solidali: B.Live (www.blivewolrd.org), Cometa (www.puntocometa.org), Friends (www.friends-online.org), SLAncio (www.progettoslancio.it).