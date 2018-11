Iniziata la distribuzione dei sacchi con microchip a Nova Milanese. La raccolta differenziata con la nuova modalità diventerà operativa dal 1 dicembre, giovedì assemblea pubblica

Iniziata la distribuzione dei sacchi con microchip

La rivoluzione della raccolta differenziata con microchip arriva anche in città. Da oggi, lunedì 19 novembre, sono in distribuzione i nuovi sacchi che permetteranno di avviare la sperimentazione sulla tariffa puntuale. La nuova fase della raccolta differenziata diventerà operativa a partire dal 1 gennaio 2019. I sacchi grigi e i sacchi gialli saranno identificati, cioè muniti di microchip associati alle singole utenze domestiche. Sarà quindi possibile sapere a chi appartengono i sacchi e alla fine dell’anno saranno conteggiati quelli prodotti da ogni famiglia.

Si premia chi differenzia di più

Terminato il periodo di prova, quando il nuovo sistema di raccolta entrerà a regime, verrà premiato chi differenzia di più con una riduzione della tariffa. Per contro, sarà penalizzato chi getta più rifiuti nel sacco dell’indifferenziato. Difatti proprio attraverso questo codice a barre identificativo saranno individuati più facilmente i comportamenti scorretti.

“Spero nel senso civico”

“All’inizio probabilmente ci sarà qualche disagio ma pian piano la novità sarà assimilata – ha premesso il sindaco Fabrizio Pagani – mi auguro che i novesi dimostrino senso civico e che aumenti la percentuale di raccolta differenziata. Questa sistema di raccolta serve a migliorare ancora di più la qualità del servizio rendendolo più efficiente e, in futuro, premiando chi differenzierà di più e meglio”.

Distribuzione fino al 22

Novità anche per quanto riguarda la distribuzione dei sacchi che non sarà più porta a porta ma i novemila utenti novesi dovranno la ritirare la propria fornitura annuale presso l’info point di sala Gio.I.A. fino al al 22 dicembre. Gli orari sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20. Sabato dalle 9 alle 13.

Distributori automatici

Chi non dovesse riuscire a ritirare i sacchi nel periodo indicato potrà farlo usufruendo dei distributori automatici che saranno collocati all’ingresso delle scuole di via Fiume e via Mazzini dal 1 dicembre in poi, in qualsiasi giorno e orario. Visto che il 2019 sarà l’anno di prova della nuova fase di raccolta, l’Ufficio Ecologia è disponibile a raccogliere il parere dei cittadini su ciò che funziona, su ciò che è migliorabile e su ciò che non va.

Giovedì assemblea pubblica

L’appuntamento è giovedì alle 21 nell’aula consiliare di via Zara. Oltre ai sacchi per la differenziata, sarà illustrato anche il nuovo progetto di spazzamento meccanizzato del territorio comunale. Le strade comunali verranno pulite ogni settimana nei giorni pari sul lato strada dei civici pari ed i giorni dispari sul lato strada con i civici dispari.