La Croce Bianca Milano ha perso il suo presidente onorario, Giovanni Cucchiani. Dolore anche tra i volontari della Sezione Brianza che abbraccia i territori di Carate Brianza, Besana, Castello di Brianza e Lesmo.

Addio al presidente onorario

Originario di Corbetta (Milano), 86 anni, Giovanni Cucchiani è stato presidente onorario di Croce Bianca Milano, oltre che revisore dei conti e poi vicepresidente per anni dell’Opera del beato don Carlo Gnocchi.

“Con profondo dolore comunichiamo che oggi Giovanni Cucchiani, Presidente Onorario di Croce Bianca Milano, ci ha lasciati – il post pubblicato su Facebook dai volontari della Sezione Brianza – A lui, uomo di grandi capacità e immensa dolcezza, i volontari della Sezione Brianza dedicano un pensiero speciale, con la certezza che con il suo operato rimarrà sempre un’importante guida per tutta l’Associazione. Ciao Giovanni”.

Professionista e uomo dal cuore grande

Cucchiani ha ricoperto nel corso di una brillante carriera professionale incarichi in prestigiose società nel settore industriale, commerciale, finanziario e immobiliare. È stato presidente del Consiglio di Amministrazione, fra le altre, di Cofircont spa, Moisson srl e Timone Fiduciaria spa; consigliere di amministrazione di Eurofinleading Fiduciaria spa, Vamp-Tech spa, oltre che revisore di numerose altre realtà imprenditoriali milanesi e brianzole.

Vasto anche l’impegno in ambito culturale e del non profit, con incarichi in realtà quali la Fondazione Monsignor Andrea Ghetti, la Fondazione Girola, la Fondazione Carlo Erba, la Fondazione Marcello Candia, il Collegio San Carlo di Milano, l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Istituto Beata Vergine Addolorata e l’Associazione Avo. Era inoltre presidente generale onorario dell’Associazione Croce Bianca.

I funerali saranno celebrati martedì 1 ottobre, alle 11, nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.