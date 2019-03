La “farfallina” dell’assessore di Lentate sul Seveso Andrea Pegoraro… fa discutere.

Pioggia di commenti sulla farfallina

C’è chi ha commentato simpaticamente che voleva rendere omaggio a Belen Rodriguez e chi in modo ironico ha suggerito che da assessore al Decoro è diventato assessore alla Decorazione. Non si sono risparmiati i commenti sulla «farfallina» dell’assessore Pegoraro, realizzata con la bomboletta spray bianca per coprire una bestemmia scritta con pennarello nero indelebile all’interno della casetta del parco giochi di viale Italia a Camnago. Ma mentre qualcuno ha apprezzato il gesto e lo ha ringraziato per essere intervenuto tempestivamente, per qualcun altro… «la toppa è stata peggiore del buco».

