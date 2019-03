La Pro Loco di Briosco resta in buone mani, quelle di Emanuele Odorico che da vice passa a presidente del sodalizio, prendendo il testimone dalla storica guida, Giuseppe Motta, pronto ad una nuova avventura da candidato sindaco.

Il nuovo Direttivo

Le cariche sono state assegnate all’interno del nuovo direttivo martedì scorso. Braccio destro di Odorico sarà Renato Colombo, mentre Carlo Mottadelli si occuperà della segreteria e della tesoreria.

Si aggiungono poi nove tra consiglieri e sindaci revisori. Tutti volti noti della Pro loco, fatta eccezione per due new entry. La prima è tra i consiglieri. Si tratta di Fiorenzo Merlo che si darà da fare accanto a Giuseppe Redaelli, Giovanni Viganò, Alessia Mattiolo, Davide Motta e Carlo Pulici. Il secondo volto nuovo è di Gianfranco Somaschini, sindaco revisore come Daniele Pellizzoni e Massimiliano Varlaro.

Di corsa con la Pro Loco

Il prossimo evento in agenda è la “Mini night trail del ciliegio secolare”. Appuntamento venerdì 12 aprile al centro sportivo di via Magellano. Due i percorsi previsti, da 6 (partenza dalle 18,30) e 12 chilometri (partenza alle 20,30). Le iscrizioni sono aperte. Per la “Mini night trail” da 12 chilometri solo on line sul sito Endu (www.endu.net). Per la camminata a passo libero da “I Dolci di Ivan” in via Puccini 13, nella sede della Pro loco di via Tiziano 2 (il martedì dalle 21 alle 23) e il giorno della gara, dalle 18.