La raccolta differenziata è un gioco da ragazzi con l’applicazione «Junker», introdotta dal Comune di Meda.

Un’app per conferire correttamente i rifiuti

Per andare incontro ai cittadini, infatti, il Comune ha messo a disposizione un servizio fruibile tramite App (per smartphone Android e Apple) che riconosce con un solo clic quello che stiamo gettando e ci dice come fare secondo la normativa vigente. Il meccanismo è molto semplice: scansionando il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio, Junker lo riconosce grazie a un database interno di oltre un milione di prodotti e ne indica la scomposizione nelle materie prime e i bidoni a cui sono destinati. Un database «in progress» che viene aggiornato quotidianamente anche grazie al contributo degli utenti: se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, l’utente può trasmettere alla app la foto del prodotto e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti.

Uno strumento per migliorare la raccolta differenziata

«Junker» è a disposizione gratuitamente per tutti, è totalmente accessibile anche per ipo e non vedenti e dà la possibilità al Comune di comunicare altre informazioni: calendari del porta a porta geolocalizzato sulle zone di ritiro, indicazioni per i rifiuti speciali e avvisi vari. «E’ un dispositivo semplice e intuitivo, a disposizione di tutti, che ci aiuta a separare correttamente i rifiuti anche in quei casi in cui possono sorgere dubbi e migliorando in tal modo considerevolmente la qualità e quantità della raccolta differenziata», affermano il sindaco Luca Santambrogio e il consigliere Serena Tagliabue. «Questa app si colloca in un processo più ampio di informatizzazione attualmente in corso all’interno della macchina comunale», aggiunge l’assessore Fabio Mariani.