L’oratorio di Fornaci (frazione di Briosco) è pronto ad aprire le sue porte alla “Sagra del cotto”. Torna venerdì 12 luglio, per terminare domenica 14, la tre giorni organizzata nella struttura di via XI Febbraio dai volontari della sagra e dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune.

Torna la “Sagra del cotto”

Due i punti di interesse che meriteranno una visita nell’arco del fine settimana: «Il coccodrillo», opera dell’artista Valter Pagano, e la mostra sulla lavorazione del cotto. Venerdì, alle 19, la rassegna “Suoni Mobili” farà tappa in frazione con Leo Tardin al pianoforte. L’appuntamento è lungo il fiume, in via Lambro (in caso di maltempo ci si sposterà all’oratorio). Sabato, sarà il Trio Manal a far ballare gli amanti del liscio.

Domenica si partirà dal pomeriggio: alle 16 il laboratorio di architettura con i mattoncini organizzato da “Museo in tasca” (prenotazioni: www.prolocobriosco.it, prolocobriosco@gmail.com), seguito alle 18,30 dall’esibizione di arti marziali in compagnia dell’Asco Promotion. In serata, alle 21, torna il Trio Manal con la scuola di ballo Fly Dance. Spazio poi all’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi e, alle 22,30, lo spettacolo delle fontane danzanti, tra giochi d’acqua, luci e musiche. Per l’intero week end, inoltre, sarà attivo il servizio cucina, domenica anche a pranzo.