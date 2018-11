In Italia, ogni anno, si contano un numero davvero considerevole di incidenti, alcuni dei quali, purtroppo, dalle tragiche conseguenze. L’Aci, automobile club d’Italia, ha stilato una classifica delle strade più pericolose del nostro Paese e in questa classifica la Statale 36 risulta essere la più pericolosa tra le extra urbane. Completano il podio la Statale 131 dir Carlo Felice (Cagliari) e la Statale 296 della Scafa (Roma).

LEGGI ANCHE La Statale 36 è la strada più trafficata al nord

I numeri della Statale 36

Lungo la Statale 36 gli incidenti sono stati 311, numero in calo rispetto al 2016 quando se ne verificarono 371. L’anno scorso gli incidenti mortali furono 5 ma nel 2016 soltanto 3. Tra la tipologia di incidente più frequente c’è il tamponamento, 118 casi, seguito dallo sbandamento e fuoriuscita da strada, 100 casi. Il tratto con più feriti e più incidenti è quello compreso tra il km 15 e 16 in provincia di Monza e Brianza, 47 le persone rimaste coinvolte in 24 incidenti.

Lo studio dell’Aci

Nello studio dell’Aci, “Localizzazione degli incidenti stradali 2017”, che ha preso in considerazione i 36.560 incidenti, di cui 1.228 mortali, avvenuti l’anno scorso, si evince che 7 incidenti su 10 avvengono sulle strade urbane, 3 su quelle extraurbane. Sono in aumento gli incidenti in autostrada (+0,4%), diminuiscono sulle altre tipologie di strada (-0,7% extraurbane, -0,5% urbane), sulle strade extraurbane principali aumentano i morti (+7,4%) e calano i feriti (-1,6%).

Decessi aumentati rispetto l’anno scorso

Prendendo come riferimento l’anno 2010 in Italia, gli incidenti sono diminuiti del 22%, i morti del 17,8%. Rispetto al 2016, invece, gli incidenti sono calati dell’1% e i decessi cresciuti del 7,4% (94 in più). Le autostrade urbane risultano quelle con la maggiore densità di incidenti a causa degli elevati flussi di traffico e della pluralità di mezzi diversi.

Le strade più pericolose d’Italia

La Penetrazione urbana della A24 è la strada sulla quale si verificano più incidenti: 17,1/km, a fronte di una media italiana di 1,3 incidenti/km – per la rete autostradale – e di 0,6 incidenti/km – per le strade extraurbane. Seguono il Raccordo di Marghera (11,3 incidenti/km) e il Raccordo di Reggio Calabria (10,5 incidenti/km).