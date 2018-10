Lavori sulle strade davanti alle scuole di Seregno. Iniziato il rifacimento della segnaletica orizzontale a partire dalle periferie, poi in centro.

Lavori sulle strade iniziati in via Pacini

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. I primi interventi di ripristino delle strisce pedonali e delle altre linee di demarcazione della viabilità hanno riguardato la scuola primaria “Rodari”. In seguito tutte le altre scuole, partendo dalle zone più periferiche per arrivare verso il centro.

Previsti interventi su tutte le strade

Il programma dei lavori, entro un paio di mesi prima dell’inverno, prevede tutta la rete stradale, principale e secondaria. I cantieri sono in attività con quattro squadre di operai, in prevalenza negli orari notturni per limitari i disagi alla circolazione.

L’assessore: “C’è una situazione di emergenza”

L’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Borgonovo, ha spiegato che “siamo dovuti partire dalle attività di manutenzione ordinaria che dovrebbero essere eseguite con periodicità, senza attendere che si crei l’emergenza o una situazione di pericolo, ma che purtroppo attendevano da troppo tempo di essere avviate. L’impegno è di fare subito e bene. Quanto non dovesse essere completato entro l’inverno verrà terminato con sollecitudine nel 2019”.

Obiettivo del sindaco una città vivibile

“L’obiettivo principale dei lavori – spiega il sindaco, Alberto Rossi – è garantire le migliori condizioni possibili di sicurezza per tutti gli utenti della strada: dai pedoni ai ciclisti, dai motociclisti agli automobilisti. Una città vivibile è anche una città che consente ai cittadini di percorrerla con serenità, nella consapevolezza di poter fare affidamento su requisiti standard di sicurezza come la segnaletica orizzontale di fatto rappresenta”.