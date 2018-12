Da Seregno Lele Mora lancia il suo nuovo giornale. “Dirigere L’Unità? Impossibile per un uomo di Destra come me… farò un nuovo giornale che si chiamerà L’Altra Unità”.

Ospite in città per l’inaugurazione di un nuovo negozio di abbigliamento

Dopo le polemiche scoppiate con lo staff dello storico quotidiano comunista, in un’intervista esclusiva rilasciata al Giornale di Seregno, Lele Mora, ospite all’inaugurazione di un nuovo negozio in centro, parla per la prima volta del progetto del nuovo giornale che guiderà come direttore e uscirà in edicola a partire da gennaio.

Lele Mora: “Io uomo di Destra non potevo guidare un giornale di Sinistra”

“Diciamo che c’è un fondo molto forte francese che vuole comprare un giornale italiano e da cartaceo lo vuole fare on-line”. Dice Mora nell’intervista video. “Io ho capito che è meglio farlo nuovo e lo chiamerò L’Altra Unità. L’Unità è molto di Sinistra e io sono totalmente di Destra, dunque fare un’Unità metà rossa e metà nera non saprei da che parte stare…”

Il servizio con tutte le curiosità sulla visita di Lele Mora in città è pubblicato sul numero cartaceo del Giornale di Seregno in edicola da questa mattina, martedì 4 dicembre.