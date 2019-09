Macchina del caffè con la scossa: Lidl richiama un lotto per un difetto al sistema elettrico.

Lidl richiama macchine del caffè

Lidl ha diffuso il richiamo a scopo precauzionale della “Macchina per caffè espresso SEMS 1100 A1” col marchio “Silvercrest”. Il prodotto interessato è quello con il codice articolo 313486 (individuabile sull’etichetta presente sul fondo dell’elettrodomestico dopo la sigla IAN). A causa di un errore produttivo, non si può escludere un grave difetto al sistema elettrico del prodotto. Quindi, l’azienda Kompernaß Handelsgesellschaft mbH raccomanda a tutti i consumatori di prestare attenzione all’avviso di richiamo, evitando di continuare ad usare questo articolo. Il prodotto coinvolto è stato venduto da Lidl Italia a partire dal 10/06/2019. Non sono assolutamente coinvolti altri articoli con marchio “Silvercrest”, così come altri prodotti dell’azienda Kompernaß Handelsgesellschaft mbH. L’azienda si scusa con tutte le persone coinvolte per il disagio causato.