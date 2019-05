Lo sapete che Veduggio può vantare un concittadino astronauta? E’ proprio così: si chiama Robert Laurel Crippen, cognome che è la trasposizione anglofona di Crippa. Lui è nato in Texas ma il padre, Paolo, era un veduggese emigrato in America all’inizio del 1900.

Il merito della scoperta va a tre scrittori

Il merito della scoperta è di Giampietro Corbetta, Rosa Parolini e Luigi Adriano Sanvito, i tre autori di “Veduggio nel tempo. Storia e cronaca del nostro paese”, stampato dal Comune in mille copie e in vendita nell’ufficio Servizi alla Persona (lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.15) e in biblioteca. Il volume – parte da “Cronaca di Veduggio con Bruscò, Colzano e Tremolada dalle origini ai giorni nostri”, pubblicato nel 1985, per arrivare al presente – è un viaggio a ritroso nel passato, tra la vita famigliare nelle cascine; l’istruzione che solo per pochissimi portava a superare la IV elementare; il lavoro, tra allevamento e agricoltura, fino alla nascita delle prime aziende; il tempo libero, con il fermento nelle osterie; i giochi; il sentimento religioso; i soprannomi, i modi di dire e i personaggi che hanno segnato la storia del paese. Tra questi c’è anche Crippen, vera chicca offerta dal trio di scrittori.

Da Veduggio agli States

Come anticipato, nasce in Texas, a Beamon, l’11 settembre del 1937. Suo padre, il veduggese Paolo Crippa, emigra negli Stati Uniti all’inizio del 1900; passa dalla Florida alla Pennsylvania, per approdare infine in Texas. Ha tre figli: una femmina e due maschi. Il primo, Virginio, generale dell’esercito; il secondo, Robert, astronauta. Quest’ultimo “compie quattro missioni spaziali di cui tre col ruolo di comandante – si legge nel libro – Il primo lancio avviene nell’aprile del 1981 e l’ultimo nell’ottobre del 1984”.

E’ stato poi direttore del reparto Space Shuttle Nasa a Washington e direttore del J.F. Kennedy Space Center.