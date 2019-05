Lotta alle zanzare: a Desio in corso il secondo intervento di prevenzione. Entro settembre la disinfestazione verrà fatta su oltre 400 vie della città.

E’ in corso a Desio il secondo intervento di disinfestazione contro la proliferazione delle zanzare. Questa seconda fase terminerà domani e fa parte di un’attività di prevenzione mirata a contrastare lo sviluppo allo stato larvale delle zanzare nei tombini della città, habitat da loro privilegiato.

Già nel primo intervento, realizzato tra il 15 e il 20 aprile scorso, sono stati avviati molti dei circa 8000 trattamenti previsti sui tombini. Interventi che entro settembre verranno effettuati in corrispondenza di caditoie e bocche di lupo collocate in più di 400 vie, suddivise in sei zone.

In generale sono cinque le fasi messe in programma:

1a fase dal 15 al 20 aprile,

2a fase dal 13 al 18 maggio,

3a fase dal 10 al 15 giugno,

4a fase dal 4 al 13 luglio,

5a fase dal 9 al 14 settembre.

Basso impatto ambientale

Si tratta di un metodo di controllo a basso impatto ambientale contro le larve di zanzara, anche quelle «tigre»: il prodotto utilizzato è il ‘Device TB2‘, nome commerciale del Diflubenzuron, un prodotto biologico, non tossico per uomini, animali domestici e fauna acquatica.

“L’operazione riguarda tutta la città, nessun quartiere escluso: stiamo intervenendo su oltre ottomila tombini. A questo intervento ne seguiranno altri 4, specificamente mirati al contrasto della proliferazione di zanzare. Per combattere efficacemente le zanzare – ricorda l’assessore all’Ecologia e Igiene Urbana – il modo migliore è impedirne la riproduzione, eliminando le zone in cui vi sia acqua stagnante oppure trattare le larve prima che raggiungano lo stadio adulto, in modo da ridurre la popolazione finale. E questo è l’obiettivo che ci siamo posti anche quest’anno. Importanti, però, sono anche i comportamenti dei cittadini. E’ importante che ciascuno stia attento ai ristagni d’acqua nelle proprie case e nei terreni, per una prevenzione più profonda ed efficace”.

Anche i singoli cittadini possono contribuire

Qualsiasi intervento del Comune avrà poco successo nella riduzione del numero delle zanzare se nelle aree private continueranno ad esistere le condizioni per la deposizione delle uova: ogni minimo ristagno di acqua è un «focolaio larvale», in quanto rappresenta l’habitat ideale per la diffusione delle zanzare. In generale, dunque, ecco le regole: