Manovre salvavita pediatriche: nuovo corso in Brianza

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Varedo, nell’ambito delle iniziative per favorire la diffusione tra la popolazione delle migliori conoscenze per la cura della propria salute organizza un corso per apprendere le manovre salvavita da mettere in pratica nei momenti di emergenza che purtroppo possono capitare anche con i nostri figli.

Il corso è aperto a tutti e permette anche di imparare le modalità operative per la disostruzione pediatrica. La lezione si terrà il 24 novembre alle ore 14.30 presso le aule dell’Unitre di Varedo, Corte San Giuseppe 15.

I posti sono limitati per cui la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 15 novembre mandando una mail a eventi@crivaredo.it o chiamando il numero 366 5629052.

Il corso è organizzato dai volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Varedo.