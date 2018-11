Mercatini di Natale in Brianza: ecco dove e quando visitarli. Tante le occasioni di divertimento per grandi e piccini: qui ne trovate un breve assaggio ma la lista è in continuo aggiornamento. Segnalateci anche voi gli eventi sul territorio.

Natale alle porte, con i suoi colori, la sua magica atmosfera, le sue tradizioni. Tradizioni che ogni anno vedono protagonisti indiscussi i mercatini. Attesi e tanto apprezzati dai brianzoli, alla ricerca di idee e sfiziosità da mettere sotto l’albero.

Quest’anno di mercatini ed eventi ce ne sono davvero parecchi in Brianza. Li vogliamo riassumere qui, ricordandovi che la pagina resterà in aggiornamento fino a poco prima del 25 dicembre. Se volete quindi segnalarci altre manifestazioni e ricorrenze particolari in tema natalizio potete scriverci a redazione@giornaledimonza.it e saremo ben felici di allungare la lista degli eventi in programma.

A Monza

A Monza come ogni anno il Natale è grande e ricco di eventi. Sono stati presentati proprio ieri nel corso di una conferenza stampa e qui potete trovare l’articolo dedicato. Per quanto riguarda i mercatini di Natale vi ricordiamo che da sabato 1 dicembre a domenica 6 gennaio le bancarelle e il Villaggio Natalizio vi aspettano in due zone precise della città: piazza Carducci e piazza Trento e Trieste. Senza dimenticare, in piazza Trento e Trieste, la tradizionale pista del ghiaccio, operativa tutti i giorni dalla mattina alla sera.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI E GLI EVENTI LEGGI QUI

A Carate

Spostandoci a Carate vi ricordiamo solo alcuni degli eventi in programma. Sabato 8 dicembre, dalle 8 alle 19, grande Festa di Natale con il mercatino natalizio e tante idee da mettere sotto l’albero, prodotti artigianali, creativi, e prelibatezze enogastronomiche.

La manifestazione vi aspetta in via Cusani, via San Giuseppe e corso Libertà.

A Besana Brianza

Spostandoci a Besana, dove si è appena tenuta la tradizionale Fiera di Santa Caterina e si sono appena accese le tanto desiderate luminarie, vi segnaliamo il Mercatino di Natale di domenica 16 dicembre.

Dalle 9 alle 18 la manifestazione vi aspetta a Villa Raverio, in piazza Sant’Eusebio, dove nel pomeriggio arriverà anche Babbo Natale per la felicità dei bambini. I visitatori potranno assaggiare vin brulè e le tradizionali caldarroste.

A Desio

A Desio gli eventi in programma per il Natale 2018 sono iniziati da pochissimi giorni e dureranno fino al 6 gennaio.

Tra i più importanti, dopo l’accensione dell’albero in piazza che ha richiamato l’attenzione di centinaia di desiani, vi ricordiamo che sabato 1 dicembre inizierà la proiezione di immagini e luci sulla facciata della Basilica SS. Siro e Materno e sulla pavimentazione di piazza Conciliazione.

Sabato 8 dicembre, in piazza Conciliazione, sarà il turno casetta di Babbo Natale, a cura della «Pro Loco Desio». Domenica 9 dicembre, sarà posizionato il presepe, di proprietà del Comune di Desio, restaurato dai volontari del «GAD» («Gruppo Artistico Desiano»): una Natività in legno e plexiglass che riprende le vetrate gotiche delle Chiese con i loro giochi di luce.

Qui potete trovare il calendario completo degli eventi in programma

A Cesano Maderno

A Cesano Maderno il mercatino di Natale si terrà domenica 2 dicembre dalle ore 9.00 alle 19.00, in piazza Esedra. Saranno presenti tantissimi hobbisti e sarà possibile acquistare prodotti tipici, dolci, caldarroste, street food di Natale.

Non dimentichiamo poi la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Inaugurata lo scorso weekend rimarrà aperta fino a domenica 13 gennaio 2019, con i seguenti orari:

da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00;

sabato e festivi, 9.00 – 19.00.

Il costo dell’ingresso è di € 5,00 , senza limiti di tempo. Per noleggio pattini, € 3,00.

Per tutte le altre iniziative in programma nel periodo natalizio, leggi qui

A Correzzana

Domenica 2 Dicembre, nell’ambito della rassegna “Sfumature di Natale”, il Comune di Correzzana con le Associazioni e l’Istituto Scolastico Comprensivo, organizza il Villaggio di Natale, presso piazzale Kennedy, dalle ore 14.30.

A mezzogiorno Pizzoccherata presso l’Oratorio di Correzzana, a cura della Parrocchia San Desiderio (prenotazione obbligatoria allo 039 6980353). Dalle ore 14.30 apertura del Villaggio di Natale, con laboratori creativi, prove di danze folk, circuito dei giochi in legno e stand della merenda. Alle ore 16.00 partenza della Marcia dei Babbi Natale, per l’accensione del nuovo presepe in via Majorana e dell’albero di Natale in piazzale Kennedy alle ore 17.00.

Seguiranno le canzoni e le fiabe sotto l’albero. Alle ore 17.30 arriva Babbo Natale per ritirare le letterine dei più piccoli e si concluderà con l’elezione del Mastro del Villaggio di Natale.

Ad Arcore

Ad Arcore l’appuntamento è per il 2 dicembre dalle 10 alle 17. Vi aspettano laboratori per bambini, teatro all’aperto, tante bancarelle e dalle 10 alle 19 l’incontro con Babbo natale per la consegna della Letterina.

Qui il programma

A Sulbiate

A Sulbiate sempre il 2 dicembre, alla ex Filanda di Via Manzoni, laboratori gratuiti con i bambini impegnati a fare i biscotti. E poi spettacolo teatrale “Bianco come la Neve”

A Mezzago

A Mezzago festeggiamenti il 2 dicembre, quando si terranno i mercatini solidali in Piazza della Chiesa, dalle 9.00 alle 17.00.

A partire dalle 15.00 ci sarà un “tea and vin brulè party” dove sarà possibile incontrare, oltre agli sponsor del calendario, anche i presidenti della Pro Loco che quest’anno spegne 30 candeline e tutte le persone che hanno fatto parte del CDA.

Gli altri appuntamenti dicembrini organizzati dalla Pro Loco Mezzago sono:

Natale Green: per il terzo anno, saranno ridistribuiti agli esercizi commerciali e ai principali luoghi di aggregazione i pinetti che erano stati messi a dimora subito dopo le feste dello scorso anno, resi ancora più belli dagli addobbi natalizi preparati dai ragazzi del CSE “La Torre” di Mezzago.

Babbo Natale Express: Babbo Natale e i suoi aiutanti con il loro carico di regali, sono pronti a rendere unico e indimenticabile il giorno più atteso dell’anno, da grandi e piccini, recapitando i regali la mattina del 25 dicembre;

Panettone, the e vin brulè per tutti, sul piazzale della chiesa, dopo la Messa di mezzanotte della vigilia di Natale.

A Lazzate

Mercatini di Natale anche nel tipico borgo di Lazzate. Le vie del piccolo centro brianzolo sono già addobbate di luci e colori e per sabato 8 e domenica 9 dicembre si riempiranno anche di tipiche casette di legno per i Mercatini di Natale nel Borgo, manifestazione giunta alla sedicesima edizione.

A Ceriano Laghetto

Poco lontano, a Ceriano Laghetto, domenica 16 dicembre vi aspettano altri tradizionali mercatini, con hobbistica, artigianato, arte e sapori della tradizione locale. L’iniziativa messa a punto dall’Amministrazione comunale assieme a tante associazioni locali richiamerà grandi e piccini che già il 1° dicembre potranno divertirsi con il laboratorio “Scriviamo al letterina a Babbo Natale“.

La preziosa lista di desideri potrà poi essere consegnata personalmente a Babbo Natale il 126 dicembre nel corso dell’altra importante manifestazione cittadina.

A Nova Milanese

Sabato 1 e domenica 2 dicembre l’occasione è buona per concedersi una bella passeggiata in centro anche a Nova Milanese. Ospitato nella cornice di Piazza Marconi, in collaborazione con l’Associazione Novaeventi, vi aspetta il “Mercatino Val di Non”. Un simpatico gruppo di baite in legno che ogni settimana fanno sosta in una diversa piazza del Nord Italia per far conoscere ed apprezzare il gusto, il folklore e le tradizioni della bella vallata trentina.