Meteo in Brianza: giovedì 27 giugno 2019 sarà con tutta probabilità una data da segnare sul calendario: è atteso infatti per domani il picco delle temperature reali e percepite.

Domani sarà il giorno più caldo, ecco perché

Giovedì 27 giugno è la data che con ogni probabilità verrà ricordata per molto tempo. La ‘configurazione perfetta’ è quasi compiuta:

1) eccezionale massa d’aria rovente richiamata su Spagna, Francia e Nord-Italia

2) correnti asciutte settentrionali dai 1000 metri in su

3) potente subsidenza frutto dei 6000dam (!!) di geopotenziale a 500hPa

4) periodo dell’anno con la più lunga durata del giorno e con i raggi solari più forti

Piemonte e Lombardia (ma non solo) stanno per assaporare sensazioni di caldo mai viste. E non solo nella giornata di giovedì, bensì anche nella notte successiva che con discreta probabilità risulterà ‘no sense’, con Milano che potrebbe registrare 33-34 gradi in piena notte” si legge sulla pagina di Meteo Val San Martino

Piano Emergenza Caldo 2019 dell’Ats : ecco i numeri utili

Come da consuetudine, anche quest’anno l’ATS Brianza, ha predisposto un piano di interventi per alleviare le problematiche legate al periodo estivo nei soggetti fragili. Gli obiettivi principali sono quelli di ridurre le emergenze estive dovute alle elevate temperature e alle situazioni di solitudine anche temporanea e di attivare interventi di assistenza a favore di persone anziane a rischio, favorendo delle azioni di prevenzione e messa in rete di tutti gli attori coinvolti. Ecco i numeri utili:

Call Center AUSER Filo d’Argento: numero verde: 800.995.988. Contattabile da numero fisso e da cellulare 24 ore su 24 di tutti i giorni. Il numero verde fornisce ascolto del bisogno e informazioni per meglio affrontare il periodo estivo.

Call Center ATS Brianza: 840.000.701 contattabile da telefono fisso, 039.2369369 contattabile da telefono cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.30.

Call Center Regione Lombardia: (chiamare da numero fisso e da cellulare): 800.318.318 : informa sulle strutture sanitarie ambulatoriali presenti sul territorio regionale in caso di richiesta di prestazioni ambulatoriali.

In particolare, per fornire un aiuto concreto agli anziani e ai soggetti fragili, si sottolinea la collaborazione sul territorio con AUSER.

AUSER Area di MONZA Tel. 039-2454544

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Con una semplice telefonata è possibile:

• Ricevere informazioni per affrontare meglio il periodo estivo

• Comunicare con una persona amica e superare la solitudine

• Ricevere informazioni rispetto ai Centri Diurni Integrati e ai Centri Diurni Anziani presenti sul territorio

• Richiedere di essere accompagnato per effettuare visite o esami medici

• Ricevere pasti a domicilio e/o farmaci (laddove previsto)