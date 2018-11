E’ nato ufficialmente il Gruppo alpini di Meda. Dopo un anno di impegno e di lavoro, finalmente il sogno delle penne nere è diventato realtà ed è stato siglato l’atto costitutivo.

Il Gruppo alpini diventa realtà

Grande la soddisfazione per il promotore dell’iniziativa, e ora capogruppo, Michele Galbardi, farmacista del Polo, che su sollecitazione del presidente della sezione di Monza dell’Ana (associazione nazionale alpini) Roberto Viganò ha dato il via all’iter per la costituzione di questa preziosa realtà. «Sono davvero contento, a distanza di un anno nessuno ci sperava e invece ce l’abbiamo fatta – commenta – Tutto è nato da Viganò, che una volta, venendo in farmacia, nel parlare ha fatto nascere in me la voglia di radunare le penne nere di Meda, dato che ormai era l’unico Comune della zona a non avere il proprio Gruppo alpini».

Un iter iniziato un anno fa

Da allora, grazie alla collaborazione di altri alpini e simpatizzanti, sono state portate avanti delle iniziative per chiamare a raccolta gli alpini medesi, a partire dai banchetti allestiti in occasione della rassegna estiva «Meda Summer». «Poi abbiamo provveduto a consegnare una lettera a una sessantina di alpini medesi, spiegando il nostro progetto, e abbiamo organizzato una serata informativa – prosegue Galbardi – Alla fine siamo riusciti a superare anche il numero minimo per la costituzione del gruppo, pari a dieci: ben 16 penne nere si sono iscritte e ci sono anche sei simpatizzanti».

Ecco il direttivo

Giovedì è stata anche ufficializzata la composizione del direttivo: Galbardi è capogruppo, vicecapogruppo Luigi Leone, segretario Enos Dalla Costa, tesoriere Paolo Pozzi, consiglieri Franco Adda, Alvise Tassan, Romeo Radice e Andrea Caimi. Adesso che si è costituito, il gruppo è pronto a rimboccarsi le maniche. «Questo è solo un punto di partenza, ci dedicheremo al volontariato e alla solidarietà, sempre animati dallo spirito di fratellanza», conclude Galbardi. Alla serata, oltre a Viganò, erano presenti anche il sindaco Luca Santambrogio e l’assessore alla Cultura Fabio Mariani, che si sono complimentati con i promotori del progetto. «Con grande onore ho assistito alla nascita ufficiale del Gruppo alpini, un percorso lungo che si è concluso nel migliore dei modi. Un grosso in bocca al lupo al capogruppo e a tutti i “ragazzi” che fanno parte di questo gruppo», ha detto il primo cittadino.