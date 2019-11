Novembre si chiude con il sole. Domenica ancora piogge. Sarà un weekend mite dal punto di vista delle temperature. Settimana prossima clima più rigido.

Un sabato di sole. Una domenica di pioggia. Tempo ballerino anche nel fine settimana che è alle porte. Ce lo conferma l’esperto meteo Christian Brambilla che ci fornisce una previsione dettagliata per le prossime ore.

Domani, al mattino, avremo nebbie estese su buona parte delle pianure lombarde. Poi, tra la tarda mattinata e il pomeriggio, le nuvole basse lasceranno il posto a un po’ di sole. Il clima sarà mite e piacevole con temperature al di sopra della media stagionale. In serata arrivo delle prime nuvole da ovest, su est regione invece sereno e ritorno delle nebbie. Soleggiato sui rilievi.

Dicembre si apre con qualche nuvola in più, ad eccezione del mantovano dove persisterà qualche nebbia.

In giornata coperto su tutta la regione. Torneranno anche le piogge che si affacceranno prima su ovest Lombardia, per poi estendersi nel corso della giornata al centro e nord regione. Fino a tardo mattino ancora asciutto su mantovano, cremonese, est lodigiano, sud bresciano.

Nel pomeriggio piogge ovunque anche a carattere di rovescio, a tratti moderate o forti specie, su alte pianure e pedemontana. Quota neve limite fino a 750/800mt con nevicate sui 30/40 cm oltre i 1.400/1500 mt.

Temperature tra 5 e 7 gradi, ancora caldo per il periodo (temperature oltre media di 2/3 gradi).

Da settimana prossima è atteso invece un abbassamento delle temperature, in particolare nella giornata di martedì.