Nuove piante a Vimercate: al via la piantumazione di 44 gelsi. Iniziati oggi i lavori che vedranno la messa a dimora degli alberi in diverse zone del territorio.

Sono iniziati oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, i lavori di piantumazione di 44 gelsi che l’Ufficio ecologia del Comune di Vimercate ha acquistato e che verranno messi a dimora in diverse aree della città.

Nel dettaglio 17 gelsi troveranno spazio presso il Parco Gussi, concentrati in 3 aree: dal lato di via Mazzini, verso il confine sud, dove andranno anche a compensare l’inevitabile abbattimento di due cedri morti; nelle aree verdi a nord della fontanella e a nord del vialetto che taglia il parco in direzione est-ovest.

Piante anche in via Mascagni

Altre 13 piante saranno piantate nell’area verde di via Mascagni e in particolare vicino alla scuola Calvino, dove si è

reso necessario nei giorni scorsi l’abbattimento di due cedri, nei pressi della pista di pattinaggio; nella zona del parcheggio e nell’area verde verso largo Vivaldi.

Parco di Oreno

Infine 14 gelsi saranno piantumati nel parco di Oreno, a nord delle porte di calcio e nella zona di fronte alle vie Gramsci e Don Sturzo.