Si rifà l’asfalto sulla Statale 36: si abbassa il limite di velocità per oltre un mese. A comunicarlo è l’Anas.

Lavori di asfaltatura tra Lecco e Monza sulla Statale 36

“Per consentire l’avvio degli interventi di ripristino della pavimentazione lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, in tratti saltuari tra Monza e Lecco, da lunedì 17 settembre e fino al 27 ottobre saranno istituite alcune modifiche della viabilità che comporteranno la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso in entrambe le direzioni” rende noto infatti Anas. “Il traffico sarà indirizzato sulla corsia libera dove sarà in vigore il limite di velocità a 50 km/h”.

Le limitazioni

Le limitazioni saranno attive nel solo orario notturno compreso fra le ore 21 e le ore 6 del giorno successivo, con esclusione delle notti fra il sabato e la domenica, la domenica e il lunedì e durante i giorni festivi.

