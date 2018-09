Nuovo pulmino per l’Auser. Un nuovo mezzo per i volontari è stato inaugurato venerdì sera a Cesano Maderno. Il parroco don Stefano Gaslini lo ha benedetto dopo la messa nella chiesetta del Pasquè in piazza Arese.

Nuovo pulmino per l’Auser

Il pulmino sarà subito inserito nella schiera degli otto veicoli che i sessanta volontari di Auser usano ogni giorno per il trasporto di anziani e disabili. “I Servizi sociali attivati dall’Amministrazione comunale possono rispondere alle esigenze della città grazie alla dedizione e al senso civico dei volontari e alla collaborazione tra associazioni”, ha commentato l’assessore Federica Torgano.

Il presidente ringrazia i volontari

Anche il vicesindaco Celestino Oltolini e l’ex assessore ai Servizi sociali Emanuela Macelloni hanno partecipato alla cerimonia. “Un enorme grazie – così il presidente Mario Nocito – ai volontari che con il loro lavoro hanno permesso di raccogliere i fondi per l’acquisto di questo mezzo. Grazie anche al Comune e a tutti coloro che ci hanno aiutato, tra cui il cineteatro Excelsior”.