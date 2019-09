Quest’anno la festa di San Michele e del volontariato si è fatta in due a Veduggio, nel rione Bruscò.

Tutti a Bruscò

Doppio, infatti, l’appuntamento al rione Bruscò, organizzato da Comune e Parrocchia.

Si è partiti ieri, sabato 28, con una serata all’insegna della musica. Dalle 19, dj set e aperitivo seguito dal concerto di fine estate con Camilla Gorrini, trionfatrice nell’ultima edizione de “Una voce per Sesto”.

Oggi, domenica, per tutta la giornata sarà possibile visitare gli stand delle associazioni di volontariato, alle quali si affiancheranno anche le realtà sportive del territorio. Non mancheranno poi gli hobbisti, la pesca di beneficenza, uno spazio riservato alla biblioteca ed una alla mostra di pittura su don Mario Ciceri. Per i più piccoli, laboratori creativi, lettura di eco-favole e scivoloni.

Alle 12,30, nelle baite di Alpini e Cai, si pranzerà con le leccornie preparate dalle Penne nere. La giornata si chiuderà con la messa delle 18 e, alle 20,30, la recita del Rosario nella chiesetta di San Michele.