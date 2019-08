Fervono i preparativi per l’Oktoberfest Brianza a Seregno, l’evento bavarese in programma dal 24 agosto all’8 settembre alla Porada a cura dell’associazione “Magix Promotion” in sostegno del Piccolo Cottolengo di Don Orione, di Anffas e Seregno Soccorso.

Oktoberfest al rientro dalle vacanze

Oktoberfest Brianza a Seregno. I cittadini al rientro dalle vacanze potranno immergersi in un clima festoso e gioioso con tanta musica, birra e specialità bavaresi. Alla Porada un’area di oltre diecimila metri quadrati con il luna park in stile Monaco, una struttura con moltissimi posti a sedere e un grande palco per i numerosi spettacoli e le iniziative offerti dall’organizzazione.

Un menù tipico della Baviera

Un menù tipico della Baviera alla Oktoberfest Brianza. Salsiccia bavarese, bretzel, bratwurstel, stinco, strudel, torta foresta nera e altre portate stuzzicheranno i palati dei partecipanti. Le pietanze saranno abbinate all’originale birra Spaten dell’Oktoberfest di Monaco, prodotta appositamente per l’occasione.

All’evento i ragazzi del Don Orione

Come nelle precedenti edizioni, la domenica verrà dedicata alle associazioni. In accordo con il Piccolo Cottolengo di Don Orione, verranno coinvolti i ragazzi con disabilità per il servizio ai tavoli e la gestione della festa, con l’obiettivo di fargli passare una giornata speciale nel “dietro le quinte” della manifestazione. Nella kermesse verranno anche create delle attività per promuovere le associazioni coinvolte e far conoscere il prezioso lavoro che svolgono sul territorio ogni giorno.