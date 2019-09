Il gesto di altruismo del tassista albiatese Eugenio Fumagalli, deceduto a gennaio per salvare due giovani fidanzati coinvolti in un terribile incidente stradale sulla Milano – Meda, aveva commosso tutta Italia, tanto che la Pro loco di Petrignano di Assisi proprio in questi giorni ha deciso di attribuire alla sua memoria il “Premio Europeo della Solidarietà Giancarlo Tofi”. Un encomio internazionale che ha riempito di orgoglio i famigliari del 47enne.

“Una persona splendida

“E’ una notizia che mi ha fatto piacere. Mio fratello è stato una persona splendida”, ha commentato la sorella Luisa.

“Solitamente diamo questo encomio a persone viventi – hanno spiegato da Petrignano di Assisi – Nel caso di Eugenio abbiamo però deciso di attribuirlo alla memoria perché il suo gesto di altruismo ci ha ricordato molto quello del nostro caro concittadino Giancarlo Tofi che la sera del 12 ottobre 1972 venne travolto da un’auto mentre tentava di fermare il traffico affinché le macchine in transito non travolgessero un ciclista caduto in mezzo alla strada”.

Il Trofeo “Il Samaritano» viene così assegnato ogni anno ad una persona che in campo europeo, dietro segnalazione di Enti, Autorità, Forze di Polizia, Stampa e quanti operano sulla strada, si sia particolarmente distinta per un atto di generoso e rischioso altruismo.

La famiglia di Fumagalli andrà con orgoglio a ritirare il premio, costituito da un’opera dello scultore perugino Giovagnoni raffigurante un uomo che sta soccorrendo la vittima di un investimento. La cerimonia si svolgerà il prossimo 12 ottobre.