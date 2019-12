Ormai è diventato un tradizionale appuntamento natalizio per il volley biancoverde della Casati.

Domenica scorsa, in un clima divertente, festoso e colorato, è andata in scena la tradizionale festa di Natale degli atleti biancoverdi. La tradizionale kermesse natalizia si è svolta al PalaUnimec, gremito di atleti e genitori per l’occasione.

Il momento clou con l’arrivo di Babbo Natale

Dopo un’apertura con musiche balli colori, l’arrivo di Babbo natale ha aperto le danze per la parata di ingresso di tutte le squadre.

Non poteva mancare tutto lo staff dirigenziale, a partire da allenatori, dirigenti arbitri, condito da alcuni interventi di buon augurio da parte del presidente della polisportiva Antonio Radice e presidente onorario Luigi Maggioni.

Una vera cornice di gioia per scambiarci gli auguri, brindare e prepararsi ad un 2020 pieno di soddisfazioni sportive, sempre targate Volley Casati Arcore.

Il volley Casati cresce nei numeri

Coinvolte nella festa natalizia tutte le squadre dal minivolley alla prima squadra.

“Quest’anno siamo contenti che il buon lavoro, i risultati dello scorso anno e i progetti nelle scuole del circondario abbiano portato ad aumentate il numero dei nostri bambini del minivolley – hanno sottolineato i dirigenti del sodalizio sportivo- Anche le squadre giovanili si sono rimpolpate con molti nuovi arrivi e questo ci rende davvero orgogliosi, sintomo che il movimento Volley Casati sta crescendo e lavorando bene”.

Ospiti alla festa di Natale anche il patron del Palaunimec Luigi Maggioni, il presidente della Casati Antonio Radice e l’assessore allo sport Nicola Sullo. Non è mancato anche l’intervento di Avis che da due anni supporta il volley Casati.

La festa

Grande successo per l’apertura della serata da parte dei più piccoli, che si sono divertiti dando spettacolo tra musica e luci, coinvolgendo i tanti che dagli spalti seguivano ed applaudivano, fino all’arrivo di Babbo Natale e la presentazione delle squadre.

Una carrellata che è partita dalle giovanissime delle 2 under12, under13, festeggiando i primi posti in tutti i campionati di categoria in u14 u16 e under18 nei rispettivi gironi. A chiudere i complimenti alla prima squadra che dopo anni si ripresenta sul palcoscenico regionale nel campionato di serie D, con una formazione giovane ma con molta voglia di crescere.

“Vogliamo continuare ad essere protagonisti”