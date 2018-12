Premiato il nuovo logo del Parco Letterario realizzato dagli studenti del Modigliani di Giussano. A vincere il cammeo realizzato da Noemi Bergamo, studentessa di Giussano.

Il Parco Letterario Regina Margherita e il Parco Valle Lambro avranno una veste grafica che li renderanno riconoscibili. A vincere è stato il “cammeo” realizzato da Noemi Bergamo, 17 anni di Giussano. Secondo posto, per il progetto molto apprezzato dalla giuria quello di Monia Darwish, 18enne residente a Inverigo. A completare la rosa dei migliori tre, il logo moderno e accattivante presentato dal caratese Lorenzo Oliveri, 16 anni. La premiazione si è svolta lo scorso martedì pomeriggio nella sede di In-Presa in via Emilia Vergani a Carate Brianza.

Coinvolti gli studenti del Modigliani di Giussano

A realizzare materialmente i loghi che hanno partecipato al concorso gli studenti della quarta superiore dell’Istituto superiore Modigliani di Giussano. Una ventina i bozzetti presentati dai ragazzi che nei mesi scorsi grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro hanno collaborato e toccato con mano la realtà del Parco Letterario Regina Margherita e il Parco Valle Lambro lavorando con la Casa della Poesia di Monza. La scelta è stata poi effettuata da una commissione formata Eleonora Frigerio, Presidente del Parco Valle Lambro, Antonetta Carrabs, Presidente de La Casa della Poesia di Monza, i docenti dell’istituto Modigliani, Paolo Arosio e Milena Manigrasso, oltre all’artista Francesca Ripamonti ed Elisabetta Motta.

“Abbiamo voluto festeggiare il primo anniversario del Parco Letterario con un concorso che potesse dare forma al suo nome. E’ stato per noi naturale rivolgerci agli studenti. Non è la prima volta che collaboriamo con l’Istituto Modigliani di Giussano. Già lo scorso anno abbiamo portato avanti un progetto che ha riguardato un percorso dedicato alla rassegna pittorica itinerante Sulle orme degli artisti – ha spiegato Eleonora Frigerio, Presidente del Parco Valle Lambro – In entrambe le occasioni è stata una bellissima esperienza collaborare con gli studenti. E’ sempre molto interessante vedere i ragazzi all’opera e come in questa occasione hanno saputo, con la loro creatività, dare vita ad un logo che riesca a rappresentare le tante sfaccettature del Parco Letterario”.

“Gli alunni della classe 4G hanno aderito, attraverso l’alternanza scuola lavoro, alla richiesta di creare un logotipo che rappresenti il “Parco Letterario Regina Margherita e il Parco Valle Lambro” – ha spiegato il professor Arosio, docente dell’istituto Modigliani di Giussano referente del progetto – Il coinvolgimento dimostrato dalla classe ha permesso un incontro veramente costruttivo con i vari attori coinvolti nell’iniziativa, dando agli studenti la possibilità di approfondire contenuti storici e culturali legati al loro territorio, non sempre noti e rielaborandone i contenuti in modo del tutto originale e personale. Le sintesi grafiche ottenute sono numerose e sono il frutto della creatività degli studenti e della considerazione delle implicazioni tecniche e di utilizzo di un tale manufatto grafico”.

Primo anniversario

Il 18 novembre 2017 è stata inaugurato con una cerimonia in Villa Reale la nascita del Parco Letterario® Regina Margherita e il Parco Valle Lambro. Si tratta di un importante progetto portato avanti con la collaborazione de “La Casa della Poesia di Monza”. I Parchi letterari nascono con l’intento di farne delle mete di turismo – culturale, sostenibile e responsabile – che rappresenti una opportunità concreta di sviluppo per le comunità e le imprese locali, nell’ambito di una rete nazionale, funzionale ed efficiente. Contrariamente a quanto è avvenuto per gli altri 19 Parchi Letterari in Europa, quello della Regina Margherita è un unicum: per la prima volta è stato dedicato non ad un artista o a un poeta ma ad una mecenate una figura che ha saputo veicolare la cultura nelle sue molteplici forme. A Monza, nell’ambito tutelato del Parco Valle Lambro, vive il Parco letterario dedicato ad una donna dalle molteplici passioni e interessi culturali. La Regina Margherita, per prima, ha saputo fare tendenza: figura brillante, animatrice di circoli culturali, influenzando mode e stili di vita.