Parco Tittoni: grande attesa per il concerto di Alexia. La cantante di Rapallo si esibirà a Desio domani, cantando i suoi più grandi successi.

Parco Tittoni: grande attesa per il concerto di Alexia

La settimana del Parco Tittoni a Desio inizia come sempre di giovedì, che anche quest’anno è il giorno dedicato al tradizionale Nasty Party (apertura cancelli 19.30, inizio party 22, ingresso gratuito), che torna per la settima stagione consecutiva.

E dunque stasera, giovedì 13 giugno, tornano alcuni degli ospiti più graditi del Nasty Party, gli amici di Fight Club Seregno, che animeranno la serata con un’esibizione live.

Un tuffo negli anni ’90

A seguire, domani 14 giugno, arriva a Desio un volto speciale della musica anni ’90: Alexia (apertura cancelli ore 19.30 e inizio concerto alle ore 22, ingresso 7 euro) che con i suoi successi internazionali come “Think About the way” e “It’s a Rainy Day” e alle hit indimenticabili come “Summer is Crazy” e “Uh la la la” ha accompagnato diverse generazioni.

L’artista di Rapallo proporrà anche “Come la vita in genere”, il nuovo singolo pop che anticipa l’estate e segna l’inizio di un suo nuovo progetto artistico, con un tour internazionale che la vedrà in Spagna, Romania, Ungheria, Olanda e Polonia. A seguire Aftershow DJ set 90 vs 2000 in Silent Disco (cuffie noleggiabili a 5 €).

Il programma del weekend

Nel weekend del 15 e 16 giugno è il momento di lasciarsi catturare dai suoni e dai profumi orientali con l’Oriente Day (Sabato 15 dalle 14 alle 2 e domenica 16 dalle 10 alle 23, ingresso gratuito), la due giorni di arte e benessere al cospetto di villa Tittoni.

Un evento ricchissimo di appuntamenti, dai workshop alle sedute di yoga e reiki, il laboratorio di tatuaggi, le arti marziali, fino all’ampia offerta dell’oriental street food (il programma completo è nella sezione “eventi” della pagina Facebook di Parco Tittoni).

Sabato 15 giugno, all’interno dell’Oriente Day, celebriamo insieme il 50° anniversario di Woodstock (inizio concerto 21.30), padre di tutti i festival: era infatti il 15 agosto del 1969, quando nei dintorni della cittadina di Bethel, a nord di New York, mezzo milione di giovani diede vita alla prima tre giorni di “pace, amore e musica”.

Sul palco di Parco Tittoni i Woodstock Machine propongono per la prima volta in Italia una selezione dei più grandi successi del festival dal repertorio di artisti come Jimi Hendrix, Joan Baez, The Who, Janis Joplin e Sly Stone. Un viaggio nell’atmosfera di un evento che ha cambiato per sempre la storia della musica contemporanea.

Lunedì il cinema, poi la Friends Night e il jazz

Il lunedì (17 giugno) è come sempre il momento dedicato al grande cinema, con un titolo che questa volta ci porta in Islanda: LA DONNA ELETTRICA — Regia di Benedikt Erlingsson, con Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Davíð Þór Jónsson, Magnu´s Trygvason Eliasen. Islanda, 2018, durata 101 minuti.

(apertura cancelli 19.30, inizio spettacolo alle 21.30, ingresso € 3,50)

Martedì 18 giugno tutti in relax con Friends Night, il martedì lento di Parco Tittoni (apertura cancelli 19.30, ingresso gratuito).

La settimana di Parco Tittoni si chiude con sonorità finora inedite, mercoledì 19 giugno c’è infatti il primo appuntamento con il jazz festival, per il gradito ritorno sulle scene del Roberto Cecchetto CORE TRIO (apertura cancelli ore 19.30, inizio concerto 21.30, ingresso € 5)accompagnato da un ospite, il pianista Claudio Filippini, che tra i tanti talenti del panorama jazz italiano ha trovato una particolare identità, nella quale ha saputo far convivere i linguaggi musicali afroamericani e una freschezza melodica di chiara matrice europea.

Informazioni

Orari Parco Tittoni

dal lunedì al mercoledì dalle 19.30 alle 01.00 (chiusura bar alle 00.30).

dal giovedì al sabato dalle 19.30 alle 02.00 (chiusura bar alle 01.30).

la domenica dalle 18.00 alle 01.00 (chiusura bar alle 01.30).

Bar e punto di ristoro sempre aperti

Web www.parcotittoni.it