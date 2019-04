Pasqua in Brianza: a Desio prima edizione della “Caccia alle Uova”. Grande festa e divertimento per i bambini dai 9 ai 12 anni.

Pasqua in Brianza: a Desio i bimbi si divertono con la “Caccia alle Uova”

Tutto è pronto per la prima edizione della “Caccia alle uova di Pasqua”. Sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15,30 e fino alle ore 18, i bimbi di età compresa tra i 9 e 12 anni potranno diventare protagonisti di una caccia al tesoro dolce che si svolgerà tra le vie storiche di Desio. L’obiettivo è nobile: far conoscere ai giovani partecipanti, attraverso il gioco, la storia, i monumenti e le bellezze architettoniche della città.

La manifestazione, promossa e organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune prevede la formazione di 6 squadre composte da un minimo di 3 ad un massimo di 6 concorrenti. Ad ogni squadra sarà assegnato un colore e i partecipanti saranno denominati “cacciatori”.

Come funziona il gioco

Le uova colorate con i colori delle sei squadre – Giallo, Arancione, Rosa, Verde, Blu e Viola – come vuole la tradizione saranno nascoste da un simpatico ma dispettoso coniglietto pasquale, irresistibile al divertimento, presso luoghi di interesse culturale e artistico della città.

La mappa del percorso, che consentirà a i piccoli cacciatori di trovare le uova nascoste, dovrà essere individuata attraverso la risoluzione di un indizio, consegnato in busta chiusa dagli organizzatori ad ogni squadra al momento della partenza e di un indovinello sul luogo del tesoro nascosto.

La squadra che consegnerà per prima alla base, Piazza Conciliazione e luogo di partenza, tutte le uova del colore assegnato, dovrà, come ultimo atto, rispondere ad un ultimo indovinello per ricevere il premio finale, ovvero un libro per ciascun componente della squadra vincitrice e un mega uovo di pasqua da condividere, direttamente in piazza, con

tutti i bimbi presenti.

Info e inscrizioni

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e a numero chiuso. Per questo è obbligatoria l’iscrizione che può essere effettuata da domenica 7 aprile 2019 inviando una email a prolocodesio@gmail.com oppure direttamente domenica 14 aprile dalle ore 14 alle ore 15, presso il gazebo Pro Loco, posizionato in Piazza Conciliazione.

Per informazioni contattare Miriam Cuppari al numero 3450683268.