Pendolari infuriati: rincari, disservizi e nessuna risposta. Silenzio da parte delle istituzioni: questo denunciano pubblicamente i pendolari lombardi che hanno chiesto, ma al momento non hanno ancora ottenuto risposte da chi segue da vicino la situazione del servizio di trasporto regionale.

Lo scorso 3 settembre infatti i Rappresentanti dei Viaggiatori alla Conferenza Regionale del Trasporto Pubblico Locale della Regione Lombardia hanno chiesto all’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, mediante lettera PEC, un incontro urgente in merito ai rincari conseguenti alla decisione di eliminare i biglietti solo ferroviari verso Milano ed ai continui e pesanti disservizi che continuano nonostante il “Piano di Emergenza”.

Pendolari infuriati: rincari, disservizi e nessuna risposta

“Tali rincari, che si accompagnano anche all’eliminazione dei bonus e creano disparità tra utenti del trasporto pubblico in Lombardia, avvengono in una situazione in cui permangono

gravissimi disservizi nei servizi ferroviari, tanto che, nel mese di giugno, ben 25 direttrici su 37 hanno sforato i parametri di qualità” spiegano i pendolari in una lettera aperta che arriva a nove giorni dalla richiesta di incontro. Richiesta che, al momento è rimasta inascoltata.

La soppressione dei bonus