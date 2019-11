Chiude il distaccamento della Polizia stradale di Seregno. L’annuncio in una nota congiunta di pochi minuti fa diffusa dal senatore Emanuele Pellegrini e dal consigliere regionale Alessandro Corbetta.

Chiude la Polizia stradale di Seregno

“È di poco fa la notizia che il distaccamento della Polizia stradale di Seregno, nella nostra Provincia, sarà soppresso per colpa del Governo di sinistra giallorosso” si legge in una nota congiunta del senatore Emanuele Pellegrini e del consigliere regionale Alessandro Corbetta. “Ci siamo battuti nei mesi scorsi per garantire non solo la conferma, ma anche il potenziamento del distaccamento, grazie all’interessamento del già sottosegretario Nicola Molteni e dello stesso Matteo Salvini”, quando era ministro dell’Interno.

La dura accusa al Governo

“Avevamo garantito nuovi investimenti e nuove assunzioni – prosegue la nota del Carroccio – Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle vanificano il nostro impegno, confermando una volta in più che la sicurezza dei cittadini brianzoli per loro è solo un orpello. Agiremo in ogni sede per denunciare e scongiurare questa decisione che ricade negativamente su Seregno e sulla provincia brianzola”.

