Ponti Milano Meda: da giovedì 20 al via le prove di carico. I tecnici al lavoro fino al 28 settembre. Gli interventi andranno a completare le indagini, dando così una quadro aggiornato della sicurezza dei ponti della Superstrada.

Si è conclusa anche la seconda notte di lavori sulla Superstrada Milano Meda. Con questo intervento sono quindi terminate le indagini metriche e l’installazione dell’impianto di monitoraggio sui ponti numero 12 e 14 a Cesano Maderno, dopo l’allarme sicurezza emerso nelle scorse settimane.

La Provincia ha comunicato che a partire dalla notte del 20 settembre inizieranno invece le prove di carico, interventi che sostanzialmente andranno a completare le indagini, dando così una quadro aggiornato della sicurezza dei ponti della Superstrada finiti sotto osservazione nelle ultime settimane (QUI L’ARTICOLO DEDICATO).

Le chiusure

Nella notte tra giovedì e venerdì verranno quindi effettuati i test di carico sul ponte numero 14, quello in via San Benedetto a Cesano Maderno. Ecco la viabilità alternativa per gli automobilisti:

Nella notte tra il 25 e il 26 settembre le stesse indagini verranno effettuate sul ponte numero 26 a Meda. La chiusura al traffico è prevista dalle 22 del 25 settembre fino alle 5 del 26. Le prove di carico terminano ufficialmente la notte tra il 27 e il 28 settembre con l’analisi sull’ultimo ponte, il numero 12 a Cesano Maderno.

Ecco di seguito la viabilità alternativa per chi deve percorrere i due cavalcavia.