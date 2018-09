Premiati a Triuggio i “cani fantasia”. Ciò nell’ambito della festa patronale che si è svolta nel fine settimana.

Premiati i “cani fantasia”

Ogni anno l’associazione “Amici della Natura” organizza una rassegna in occasione della festa patronale dedicata alla Madonna Addolorata. Si tratta della rassegna “cani fantasia” che anche quest’anno ha visto l’adesione di numerosi amici a quattro zampe.

La classifica

Il concorso annuale “Mostra cani fantasia” è giunto alla 11esima edizione. Nel pomeriggio di domenica, al termine delle dimostrazioni, si sono svolte le premiazioni. Ecco i vincitori. Billy “il più anziano fra i cuccioli”. Calimero “il più monello e vivace tra tutti”. Yoda “il più giovane dei cuccioli”. Maya “il più docile tra i docili”. Oltre a due premiati speciali della giuria che sono Harley ed Ercole. “Un ringraziamento particolare allo sponsor Naturaldog di Arcore, specializzato in cibo e articoli per cani, e agli istruttori cinofili di Dog in progress” fa sapere il presidente degli Amici della Natura, Luciano Inglesi.

Prossimo appuntamento la gita a Oropa

Gli Amici della Natura invitano a partecipare alla giornata sociale al Santuario di Oropa e Monte Mucrone in programma domenica 7 ottobre. Il ritrovo è previsto alle 7 al parcheggio di via De Gasperi per la partenza in pullman. Alle 9 arrivo a Oropa e incontro con la guida per la visita del complesso monumentale del santuario mariano, patrimonio dell’umanità Unesco. A seguire visita al tesoro e all’appartamento reale dei Savoia. Alle 10.45 visita di alcune Cappelle e passeggiata alla riserva natura Sacro Monte. Il pranzo sociale sarà in un ristorante tipico biellese a Oropa. A seguire festa sociale dell’associazione “Amici della Natura”. Per iscrizioni Luciano 347-8502337.