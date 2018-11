Riccanza 3, svelati i protagonisti ultra ricchi del reality… c’è anche la principessa rock “brianzola”. Lei è Elvezia e insieme ad altri sei concorrenti farà parte del programma tv in onda su Mtv a partire da dicembre.

Riccanza 3, svelati i protagonisti ultra ricchi del reality… c’è anche la principessa rock “brianzola”

Una villa da sogno, grande, grandissima. Un giardino immenso da girare solo “con la macchina da golf” e una vita decisamente sopra le righe.

Parte il 4 dicembre alle 22.55 su MTV la nuova stagione di “Riccanza”. Un reality show sulla vita da sogno di alcuni rampolli di famiglie bene italiane. Quelli che conducono una vita decisamente “inarrivabile”…

Sul sito di MTV intanto sono stati annunciati i partecipanti, sette in totale, tra cui sbuca anche una brianzola di adozione, Elvezia. Nata in Campania la ragazza si definisce una “principessa” ormai lombarda a tutti gli effetti: da dieci anni infatti vive vive in Brianza. Nel video di presentazione ha raccontato molto di sé e della vita che conduce, dei suoi hobby, delle sue passioni e della sua casa.

La stanza con le firme dei piloti e il pianoforte di Giuseppe Verdi

Tra le sue stanze preferite nella dimora storica in cui vive, c’è il garage dove, pensate, i muri sono tappezzati di autografi di grandi piloti di Formula Uno. E’ lei stessa a raccontarlo nel video “Ogni volta che c’era il Gran Premio a Monza il vincitore con tutta la sua squadra veniva in garage a firmava le pareti”. E poi la biblioteca dove è ancora conservato un pianoforte di Giuseppe Verdi …

Una principessa con la passione degli sport estremi

La mega villa dove abita sarà protagonista di #Riccanza 3 insieme a lei, che si definisce una “principessa rock”, un po’ fuori dai canoni classici. Che non ha paura di mettersi alla prova, anche in attività non proprio bon ton come ad esempio la Spartan Race, uno sport estremo di cui è follemente appassionata.

Gli altri concorrenti

Tra le rampolle doc presenti nel programma ci saranno anche Giorgia e Alessia, due sorelle simpaticissime di Busto Arsizio. La prima lavora come consulente di moda per un marchio di abbigliamento, la seconda studia alla Bocconi. Entrambe follemente appassionate di Instagram.

