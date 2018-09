Sacco con microchip in arrivo a Meda. Novità nella raccolta differenziata.

Da gennaio sacco con microchip

A partire da gennaio 2019 verrà introdotto il sacco con codice incorporato. Per illustrare i cambiamenti ai cittadini l’Amministrazione comunale ha già fissato degli incontri. Tre serate informative per capire come funziona il meccanismo Rfid (Radio frequency identification) e comprendere i vantaggi che porterà in termini di riduzione dei rifiuti. «Nelle scorse settimane abbiamo distribuito un opuscolo informativo casa per casa e sono già in programma tre serate per presentare la novità alla cittadinanza – spiega il sindaco Luca Santambrogio – E’ importante sottolineare che per chi già conferisce correttamente i rifiuti non ci saranno grossi cambiamenti». Sostanzialmente a partire da gennaio 2019 la raccolta dell’indifferenziato sarà effettuata solo con i nuovi sacchi dotati di Rfid, ovvero un apposito codice incorporato che si potrà rilevare tramite lettura in radio frequenza. Questo consentirà di associare il sacco all’utenza che lo ha esposto.

Tre serate informative per i cittadini

«In questo modo il Comune potrà monitorare con più attenzione e precisione i quantitativi di rifiuti prodotti dalle singole utenze per massimizzare quelli da avviare a recupero», precisa il sindaco. Il primo appuntamento per conoscere il nuovo sistema è previsto per oggi, martedì 25 settembre alle 20.30 in sala civica «Radio». Gli altri sono in programma venerdì 26 ottobre alle 20.30 al Cfp Terragni e venerdì 23 novembre alle 20.30 in sala civica «Radio».