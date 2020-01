Sagra di Sant’Antonio a Vimercate: successo per il concerto. Ora si attende il falò. Venerdì 17 l’evento più atteso. Ecco tutti gli appuntamenti in programma.

LEGGI ANCHE: Accoltellato a Monza l’inviato di Striscia la Notizia FOTO

Sagra di Sant’Antonio a Vimercate

E’ stato un successo il primo evento in programma per la sagra di Sant’Antonio. In tanti sabato sera hanno preso parte, in santuario, al concerto d’organo con il maestro di fama internazionale Enrico Viccardi. Da domani il programma della sagra entra nel vivo. Da non perdere la conferenza di mercoledì 15, alle 21, nell’Auditorium della biblioteca civica. Si parlerà di “Tra vie storiche e digitali. Percorsi di conoscenza del centro di Vimercate”.

Il programma di venerdì 17

Venerdì 17, alle 9.40, la messa nella chiesetta di sant’Antonio, con la benedizione del pane. Alle 10 via alla vendita dei tortelli lungo via Cavour, a cura di Pro Loco in collaborazione con i ragazzi della scuola professionale Enaip.

Alle 16, sempre in sant’Antonio, la benedizione con la reliquia del santo. Dalle 18.30 letture di poesia in via Cavour 65. Alle 20.45 il momento più atteso: tutti al ponte di San Rocco per l’accensione del falò nel greto del Molgora alla presenza delle autorità cittadine, con le note del Civico corpo musicale. A seguire, il rinfresco nella sede di via Cavour 74.

Gli appuntamenti di sabato

Gli appuntamenti proseguono nella giornata di sabato 18, alle 10, con l’apertura della fiera e le bancarelle lungo via Cavour, le mostre di pittura, l’esposizione di moto (in piazza Roma) a cura del «Moto club Vimercate», il trenino e i giochi per i bambini al parco Trotti e ancora la mostra «Etiopia in tutti i sensi», a cura degli «Amici del Sidamo», che si terrà in via Cavour 53.

Dalle 14.30 alle 17.30 visite guidate all’Oratorio di Sant’Antonio e al ponte di San Rocco. Dalle 15.30, per i più giovani, nello spazio Pro Loco di via Papa Giovanni XXIII, laboratorio per la creazione del videogioco della Sagra a cura di «CoderdojoBrianza». Alle 16, altro appuntamento tradizionale: la benedizione degli animali al parco Trotti. Dalle 16.30 visita guidata alla mostra «Contessa e astronauta» a Villa Sottocasa. Alle 20.45, musica in Santuario sempre a cura delle Corali vimercatesi. Contemporaneamente (dalle 21) a TeatrOreno andrà in scena lo spettacolo «Le prenom» nell’ambito della rassegna «Palco & solidarietà» curata da «Claudio Colombo onlus».

Durante il giorno saranno attivi il punto vendita tortelli lungo via Cavour e i punti ristoro di piazza Roma e via Cavour angolo via Pierino Colombo a cura rispettivamente di Alpini e Dipo.

La festa continua domenica

Domenica 19, si ricomincia dalle 10 con la riapertura degli stand e delle mostre. Dalle 11.15, nello Spazio Pro Loco aperitivo musicale «Un viaggio nella musica popolare brasiliana». Dalle 14.30, al parco Trotti, passeggiata con i pony e giochi per i bimbi. Dalle 14.30 alle 17.30 nuovamente le visite guidate. Alle 15.30, in piazza Castellana, l’iniziativa «Sicuramente in strada», percorso ludico-formativo per i più piccoli, a cura della Polizia stradale. Alle 16 per le vie della città nuovo momento musicale a cura del Civico corpo di Vimercate. Alle 20, il via al gran finale con i saluti e la benedizione. Dalle 20.30 l’imperdibile moto fiaccolata, a cura del «Moto club», con partenza da piazza Santo Stefano.