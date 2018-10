Salviamo il tram, a Desio si mobilita anche il quartiere Spaccone. Il Comitato interessato ad una delle vecchie carrozze del tram per farne un simbolo del quartiere.

Salviamo il tram, il bando slitta

Un’iniziativa per salvare i vecchi tram del deposito cittadino dell’Atm che l’Azienda di trasporti milanese ha messo all’asta per la demolizione. E mentre la data di scadenza del bando slitta di un mese, si è fatto avanti anche il Comitato di quartiere San Vincenzo-Spaccone. L’intenzione è quella di riuscire ad acquistare una vecchia carrozza.

Il Comitato cerca la strada migliore

«Starebbe benissimo all’interno del parco “Mauri”, un simbolo del quartiere – evidenzia il presidente, Gianni Bona – Ci stiamo interessando per capire quale possa essere la strada migliore». Il Consiglio direttivo del comitato di quartiere ha proceduto con il via libera per l’esplorazione con Atm. «Dovremo interpellare anche il Comune – fanno presente dal Comitato – ma ci piacerebbe che una delle storiche carrozze restasse qui. Tra l’altro, una delle fermate era proprio di fronte al parco».