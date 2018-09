Un gioiello dei primi dell’Ottocento oggi tornato al suo antico splendore. Venerdì sera la pala d’altare di San Giovanni restaurata è stata svelata al folto pubblico riunito all’interno della scuola dell’infanzia di Capriano (Briosco).

Un gioiello di Palazzo Annoni

Un’occasione preziosa per ascoltare dagli esperti – la storica dell’arte Ilaria Bruno; il restauratore Claudio Fociani; Antonio Viganò, studioso di storia locale e storico bibliotecario in pensione; l’assessore alla Cultura Vera Dell’Oro – non solo la storia legata alla tela, ma anche quella degli Annoni. E’ nella cappella gentilizia del palazzo di famiglia, oggi di proprietà comunale, che è stata infatti trovata la pala. Pala che troverà posto in sala consiliare, per essere di nuovo ammirata dai brioschesi e non solo, in attesa del recupero – molto lontano, purtroppo – dell’edificio di piazza Annoni.

Lavoro minuzioso di restauro

Lo scorso anno, terminata la patronale della frazione, la tela era giunta nel laboratorio di Claudio Fociani per il restauro fortemente voluto dall’Amministrazione comunale.

“Parliamo di un dipinto di quasi duecento anni fa, perfettamente originale. In prima tela, senza alcun ritocco, stato assai raro “, ha spiegato il restauratore, già insignito di una medaglia d’oro come cittadino brioschese benemerito. “I problemi che presentava erano principalmente di carattere strutturale, dovuti all’iniziale impostazione del telaio”. E’ stato così smontato per apporre fasce perimetrali che sono andate a sostituire i margini di tela ormai cotta. Fociani, assistito anche dall’assessore Dell’Oro, ha inoltre pulito il dipinto dallo strato di vernice steso in passato, da una mano poco esperta, e dal particellato atmosferico accumulato negli anni.

