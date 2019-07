Selezioni di Miss Italia, premiate Miss Triuggio sabato sera alla festa Triuggio d’Estate.

Premiate Miss Triuggio

Un vero e proprio show, tra sfilate di moda ed esibizioni creative. Sabato la festa «Triuggio d’Estate», giunta quest’anno alla 25 esima edizione, ha ospitato la tappa del concorso di Miss Italia Lombardia. Presso il campo sportivo si sono svolte due elezioni: Miss Triuggio e la seconda finale Regionale Miss Rocchetta Bellezza Lombardia 2019. A vincere il titolo di Miss Triuggio è Ilaria Scibilia, 18 anni di Busto Arsizio, che si è così guadagnata il passaggio alle finali regionali. Mentre Mariagrazia Donadoni, 18 anni, di Caprino Bergamasco accede direttamente alle nazionali, eletta Miss Rocchetta Bellezza Lombardia 2019.

La festa del Gruppo Let’s Go

A presentare la serata la titolare dell’agenzia Rial Events, Alessandra Riva, insieme a Massimo Casiraghi, presidente del gruppo Let’s Go, e a tutta la direzione dell’associazione Let’s Go, che hanno deciso di inserire all’interno dei dieci giorni di festeggiamenti della festa di Triuggio d’Estate un meraviglioso spettacolo con protagoniste le ragazze più belle della Lombardia.

Triuggio d’Estate proseguirà fino a domenica con cucina tipica e serate musicali. Una festa che, dopo cinque lustri, è diventata un appuntamento irrinunciabile per molti.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola da oggi, martedì 9 luglio 2019.

