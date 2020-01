Seveso, festeggiato il Dan Daran Dan in ricordo di Matteo Ronzoni. Tanti i bambini partecipanti nella mattinata di Capodanno. Celebrato un momento di ricordo per l’ex componente del comitato scomparso la scorsa estate.

Momento di ricordo per Matteo Ronzoni

Si è aperto con uno speciale momento in ricordo di Matteo Ronzoni il Dan Daran Dan 2020 che come ogni anno si è svolto la mattina di Capodanno tra le vie del quartiere San Pietro, a Seveso. Ronzoni, componente del comitato organizzatore, è scomparso la scorsa estate in un tragico incidente avvenuto in via Vignazzola mentre si trovava in sella alla sua moto e stava rientrando a casa. Prima della partenza del tradizionale corteo, uno squillo di tromba è risuonato nell’aria per ricordare Matteo, sempre in prima fila nell’allestimento del Dan Daran Dan. Un evento ormai centenario, che porta i bambini a percorrere le vie del quartiere insieme ai membri del comitato e al barbuto frate Giuan.

Oltre cento bimbi al Dan Daran Dan

Più di un centinaio i bambini partecipanti, che nel corso del corteo, accompagnato dal corpo musicale La Cittadina di San Pietro, hanno ricevuto dagli abitanti dolci, caramelle e monetine, lanciati dai balconi delle case. A garantire la sicurezza ci hanno pensato gli agenti della Polizia locale. Presenti anche alcuni componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco David Galli e gli assessori Alessia Borroni e Antonio Santarsiero. Partito dal piazzale del santuario di San Pietro, il percorso si è concluso nel parcheggio del supermercato di via Adua dove i bimbi sono stati omaggiati di un piccolo dono: un succo di frutta, una merendina e un blocco note al cui interno è riportata la centenaria storia della manifestazione.