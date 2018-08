Sicurezza Milano-Meda. La Provincia: “Nessun allarme per i ponti”. La precisazione arrivata a seguito di un articolo apparso sul Corriere.

Nessun allarme. Nessun pericolo per gli automobilisti della tratta Milano Meda di competenza della Provincia di Monza e Brianza. Lo fa sapere l’Amministrazione provinciale a seguito dell’articolo apparso sull’edizione milanese del Corriere della Sera dove veniva sottolineata la pericolosità e la sicurezza, in particolare di alcuni ponti. “Le fonti citate nell’articolo di giornale non sono aggiornate alle recenti campagne ispettive svolte a partire dall’estate 2017 – ha fatto sapere la Provincia. Non sussiste pertanto alcun pericolo attuale per tutti gli utenti fruitori della tratta di competenza della Provincia di Monza e della Brianza”.

La relazione citata nell’articolo di stampa, spiega il comunicato, è da considerarsi superata dalle campagne ispettive e di monitoraggio realizzate successivamente, nello specifico nei quattro ponti. Ecco quindi lo stato delle quattro strutture in base a quanto dichiarato dalla Provincia:

L’ispezione visiva primaria, eseguita a novembre 2016 e valida fino al 30 luglio 2018, nell’ambito delle attività ordinarie richiedeva la ripetizione dell’ispezione visiva, avvenuta proprio in questi giorni;

Per fare fronte alle esigenze di una strada priva di manutenzione da anni, scrive la Provincia MB, l’Amministrazione che l’ha ricevuta in gestione il 19 marzo 2016, ha messo in campo un progetto di manutenzione straordinaria per un valore totale di 1,8 milioni di Euro, tra cui anche un primo ciclo di ispezioni in grado di restituire per la prima volta dalla realizzazione della superstrada una fotografia sullo stato di difettosità e un quadro chiaro e concreto sulla situazione dei ponti, dando successivamente l’avvio ad una serie di analisi complete e alcune indagini più approfondite, tra cui anche prove di carico, sulle situazioni più critiche.

Si anticipa che gli esiti delle ispezioni visive successive, effettuate da poco sui quattro ponti in questione e telefonicamente riferiti dalla società incaricata (AKRON), hanno rilevato una situazione degli indici di difettosità INVARIATA rispetto alle indagini precedenti.

Una maggiore attenzione è stata posta al ponte della Milano-Meda che attraversa la via San Benedetto a Cesano Maderno, dove sono stati posizionati alcuni estensimetri che misurano i dati in tempo reale, trasmettendoli ad una centralina: i primi dati non rilevano situazioni critiche.

Se le relazioni ufficiali e definitive che perverranno agli uffici competenti del Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza dalle società incaricate confermeranno (come già avvenuto per le vie informali) le anticipazioni sopra descritte, i ponti citati rimarranno aperti al transito di veicoli con le limitazioni attualmente vigenti.