Varsavia

Sofia Brunati, atleta paralimpica, porta a Robbiano la medaglia d’argento dei Campionati Mondiali. Un podio di tutto rispetto, nella categoria Under 23 di sciabola, per la giovanissima atleta.

La robbianese, che ha appena festeggiato i 18 anni, è rientrata l’11 luglio dalla Polonia, e ha voluto festeggiare il suo successo con gli amici dell’oratorio, dove in queste ultime settimane ha lavorato come animatrice al Grest.

