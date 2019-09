"Sono razzista e salviniana, non affitto ai meridionali", ma poi ritratta tutto AUDIO

(RICORDA DI ACCENDERE L’AUDIO)

Dalla piccola frazione di Malvaglio, Robecchetto con Induno, al confine fra Milanese e provincia di Novara, alla ribalta nazionale in un lampo. E’ la storia di un diverbio a distanza tanto emblematico che è divenuto virale: la compagna di una ragazza pugliese (ma residente già da tempo in Brianza) che vuol trasferirsi vicino a lei, rende pubblici su Facebook le note vocali di una signora che si rifiuta di affittare casa: “Perché sono razzista al 100% e salviniana”. Ma poi, raggiunta telefonicamente da Giusepe Cruciani, la donna ritratta tutto a La Zanzara: “Ho sbroccato, che devo fare, spaparmi?”.

Una storia d’ordinaria follia (mediatica) rimbalzata un po’ ovunque. Laura Ortolaniha raccontato a Settegiorni.it che la sua compagna, Deborah Prencipe, originaria di Foggia ma residente in Brianza ormai da diversi anni, avrebbe voluto una casa nella bella campagna dell’Altomilanese a due passi dalla sua fidanzata. Poi però a qualcosa è andato storto.

Laura e Deborah pubblicano gli audio mandati dalla signora Patrizia di Malvaglio, dove si può sentire:

“Guardi, per me i meridionali sono meridionali anche nel 4000; i meridionali, i neri e i rom sono tutti uguali. Sono una razzista al cento per cento. Da quando è piccola è qui? Non mi interessa… ma quello che riguarda è scritto sulla carta d’identità. Non è che è svizzera, è meridionale. Io sono razzista”. Poi in un altro audio la signora Patrizia tira in ballo anche la sua “fede politica” e il suo apprezzamento al leader del Carroccio, Matteo Salvini: “Dica anche che la signora è Salviniana e che il suo capitano è Salvini, lo scriva pure. Sono felicissima di essere leghista. Lo dica e lo scriva pure. Lo pubblichi pure”.