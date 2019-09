Spettacolo per ristrutturare Villa Bagatti. Sabato 14 settembre la scuola di danza Centro Studio Danza L’étoile di Varedo porta in scena “Frida”

Spettacolo per ristrutturare Villa Bagatti

La scuola di danza Centro Studio Danza L’étoile si mobilita per Villa Bagatti Valsecchi. Lo farà con uno spettacolo di danza il cui ricavato sarà ddestinato ai lavori di ristrutturazione della storica dimora, il cui giardino ospiterà l’evento sabato 14 settembre alle 20.30

Omaggio a Frida Kahlo

Lo spettacolo “Frida”, con coreografie di Igor Rojo, è dedicato a Frida Kahlo, la pittrice messicana che con la sua arte e il suo carisma ha lasciato una profonda impronta nel mondo dell’arte diventando una vera e propria icona. L’evento è in collaborazione con il Comune di Varedo

Danza sotto le stelle

L’ingesso è libero ma i partecipanti potranno lasciare un’offerta per contribuire appunto ai lavori di ristutturazione della Villa. I danzatori della scuola diretta da Ilaria e Alessia Chinello, porteranno in scena un’appassionante storia danzando sotto le stelle, in una cornice da sogno. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al cine-teatro Ideal