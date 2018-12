Stasera al via la terza stagione di Riccanza con la principessa rock dalla Brianza. Elvezia e la sua grandissima villa nel cuore della Brianza protagonista del reality show in onda alle 22.50.

Parte questa sera alle 22.50 su MTV naturalmente oppure in streaming su NowTV la terza stagione di Riccanza, il docu-reality italiano che segue la vita quotidiana di sette giovani provenienti da alcune tra le famiglie più ricche del bel Paese, mostrando come affrontano le loro giornate tra studio, lavoro e tempo libero.

Con la principessa rock dalla Brianza

Ve lo avevamo già anticipato: in questa stagione del programma ci sarà anche una protagonista brianzola d’adozione. Si tratta di Elvezia, la “principessa rock”, come ama definirsi lei stessa. Insieme agli altri partecipanti si sta preparando al debutto in tv.

A poche ore dall’inizio della trasmissione, ieri sera, il gruppo dei sei rampolli ha festeggiato con un super party esclusivo a Milano, durante il quale è stata rivelata un’incredibile sorpresa: la Fermata d’Oro di #Riccanza! Ovvero una pensilina della fermata d’autobus completamente brandizzata #Riccanza 3. Dentro la pensilina, una targa in oro zecchino!

Eccola quindi Elvezia, immortalata proprio alla fermata d’oro

Attesa praticamente finita dunque per gli appassionati del programma, ma anche per lo scopre per la prima volta, incuriosito dalla presenza di Elvezia.

Nata in Campania la ragazza si definisce ormai lombarda a tutti gli effetti: da dieci anni infatti vive vive in Brianza. Nel video di presentazione ha raccontato molto di sé e della vita che conduce, dei suoi hobby, delle sue passioni e della sua casa. Svelando anche alcuni dettagli esclusivi sul Gran Premio di Monza CHE POTETE LEGGERE QUI

La passione degli sport estremi

La mega villa dove abita sarà protagonista del reality insieme a lei, personaggio un po’ fuori dai canoni classici. Che non ha paura di mettersi alla prova, anche in attività non proprio bon ton come ad esempio la Spartan Race, uno sport estremo di cui è follemente appassionata.

Eccola in uno scatto dell’estate scorsa

Qui invece è alle prese con il motocross