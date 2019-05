Sul Giornale di Carate oggi in edicola tutti i volti dei candidati alle elezioni amministrative. Ventuno i sindaci in corsa negli otto paesi che vanno al voto; in 379 ambiscono a un posto di consigliere comunale. Complessivamente sono quindi 400 le foto pubblicate sul Giornale in edicola da oggi, martedì 21 maggio.

Tutti i volti dei candidati

Sul Giornale di Carate pubblichiamo tutti i volti dei candidati alle prossime elezioni amministrative in un inserto speciale da staccare e conservare. Un servizio completato da una guida al voto anche per le elezioni Europee che si terranno domenica prossima, 26 maggio, in contemporanea con le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali. Sono complessivamente 31 i paesi in provincia di Monza e Brianza che andranno al voto domenica prossima per eleggere il nuovo sindaco. Per alcuni, quelli con più di 15.000 abitanti, potrebbe poi aggiungersi un turno di ballottaggio domenica 9 giugno se uno dei sindaci in corsa non supererà al primo turno il 50% delle preferenze.

Martedì 28 lo speciale elezioni

Martedì prossimo, 28 maggio, allegato al Giornale di Carate e agli altri settimanali del Gruppo Netweek in vendita nella provincia di Monza e della Brianza ci sarà uno speciale elezioni con i risultati di tutti i 31 paesi al voto. Un inserto speciale in omaggio che andrà richiesto al vostro edicolante di fiducia e che riporterà anche i primi commenti a caldo di vincitori e vinti.